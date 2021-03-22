Роуминг между Белоруссией и РФ может быть отменен ко 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены ко 2 апреля текущего года, сообщает БелТА.

Как уточняется, об этом было объявлено на заседании комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и России, которое состоялось 22 марта в Москве.

Ранее сообщалось о планах отменить роуминг между странами до конца 2020 года.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. Так, в декабре 2019 года сообщалось о финальной версии дорожной карты. Тогда пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

