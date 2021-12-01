Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:06

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о российском Крыме

власть политика

Фото: depositphotos/saharrr

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским является важным для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым <...> является российским", – приводит его слова РИА Новости.

Песков также добавил, что в подходящее время лидеры двух государств смогут вместе посетить полуостров. В настоящее время, по его словам, погода не располагает для поездок в Крым.

Накануне Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать