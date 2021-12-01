В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о российском Крыме

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Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским является важным для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым <...> является российским", – приводит его слова РИА Новости.
Песков также добавил, что в подходящее время лидеры двух государств смогут вместе посетить полуостров. В настоящее время, по его словам, погода не располагает для поездок в Крым.
Накануне Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году.
В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.
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