В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о российском Крыме

Фото: depositphotos/saharrr

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма российским является важным для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым <...> является российским", – приводит его слова РИА Новости.

Песков также добавил, что в подходящее время лидеры двух государств смогут вместе посетить полуостров. В настоящее время, по его словам, погода не располагает для поездок в Крым.

Накануне Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.

