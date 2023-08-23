В РФ проведут эксперимент по использованию ИИ при найме на госслужбу

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Минцифры РФ планирует в качестве эксперимента задействовать искусственный интеллект для отбора сотрудников на государственную службу. Об этом говорится в проекте постановления кабмина на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для этого ведомство использует платформу "Государственные кадры", уточняется в документе. Эксперимент проведут в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.

В тексте указывается, что задачами испытания является определение общих требований к платформе "Государственные кадры", создание ее прототипа на платформе "Гостех". Кроме того, эксперимент призван провести апробацию ее функциональных возможностей, создать единое коммуникационное пространство гражданских служащих и работников.

В перечне участников проекта числятся Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, Росаккредитация, а также госорганизации. Минцифры, в свою очередь, будет координатором эксперимента.

Ранее глава ведомства Максут Шадаев заявил, что потребность российской IT-отрасли в кадрах во все еще присутствует, несмотря на рост ее базы специалистов. Количество работников этой сферы увеличилось на 13% за 2022 год. По его словам, сейчас в IT-отрасли задействовано порядка 740 тысяч человек.

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