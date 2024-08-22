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Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили наспех сооруженные оборонительные позиции украинской армии в Курской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в силовом ведомстве.

Позиции были уничтожены вместе с оборонявшимися на них украинскими военными, уточнил собеседник агентства.

По словам штурмовиков, подразделения ВСУ, действующие на Южно-Донецком направлении, сильно ослаблены, противнику явно не хватает людей, техники и боеприпасов. Поэтому выход у ВСУ, как правило, один – оставить свои позиции.

О подготовке морпехов к штурму Минобороны РФ сообщило накануне вечером.

С 6 августа ВС РФ продолжают выбивать с территории Курской области украинские формирования. По последним данным, ВСУ за все время боев на данном направлении потеряли 4,4 тысячи военных, а также 65 танков.

На этом фоне в Курской области ввели режим ЧС федерального характера, а также режим КТО, который действует не только в регионе, но и в Белгородской и Брянской областях.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что власти Украины этой осенью планируют начать подготовку к возможным переговорам с Россией. Так, Киев намерен обсудить обмен пленными по принципу "все на всех", а также обговорить продовольственную и ядерную безопасность.

Однако российские власти неоднократно отмечали, что после вторжения ВСУ в Курскую область о переговорах с Украиной не может быть и речи.