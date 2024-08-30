ПВО сбила четыре беспилотника на окраине Калуги

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили утром 30 августа четыре беспилотника на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на местах уничтожения БПЛА работают оперативные группы.

В ночь на 30 августа атаке украинских беспилотников подверглась Брянская область. По последним данным, над территорией региона были сбиты 11 дронов. Тем не менее пострадавших и разрушений не выявлено.

Еще одна атака ВСУ произошла до этого в городе Шебекино Белгородской области. В результате произошедшего один человек погиб, еще двое мирных жителей оказались ранены.

