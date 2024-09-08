ВСУ потеряли более 11 тыс военных за все время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия за время боев на курском направлении лишилась более 11 220 человек, а также 87 танков. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, ВСУ потеряли 42 БМП, 74 бронетранспортера, 624 боевые бронированные машины, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS производства США, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 21 станцию РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77, рассказали в оборонном ведомстве и добавили, что операция по уничтожению украинских боевиков продолжается.

Судороги и агония киевского режима очевидны для всех на фоне вторжения ВСУ в Курскую область, заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров. Видеозапись опубликована в телеграм-канале Зарубина.

По словам министра, люди, которых Запад привел к власти на Украине путем антиконституционного госпереворота, выполняют западный приказ – превратить страну в нацистскую угрозу России. Однако это не получится, это уже всем понятно, подчеркнул Лавров.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

По словам командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова, украинские военные, атаковав Курскую область, хотели замедлить продвижение ВС РФ в зоне СВО, однако это только убыстрило ход наступления. Он указал, что российские военнослужащие смогли остановить противника в Курской области, а также нанести ему ощутимый урон.