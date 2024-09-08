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08 сентября, 07:21

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Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО

Песков заявил, что России еще многое предстоит сделать для победы в СВО

Фото: kremlin.ru

Россия еще многое должна сделать, чтобы победить в специальной военной операции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировала на слова командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Российская Федерация уже одержала победу в СВО.

Ранее Владимир Путин заявил, что освобождение Донбасса является приоритетной целью СВО. По его словам, Украина ослабила свои позиции на ключевых направлениях, а российская армия ускорила наступательные операции.

Киев несет большие потери, что чревато разрушением фронта и утратой боеспособности ВСУ, чего Россия и добивается, добавил президент.

Армия России в 1,5 раза увеличила темпы наступления в зоне СВО

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