Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО

08 сентября, 07:21Политика
Фото: kremlin.ru
Россия еще многое должна сделать, чтобы победить в специальной военной операции, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он отреагировала на слова командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Российская Федерация уже одержала победу в СВО.
Ранее Владимир Путин заявил, что освобождение Донбасса является приоритетной целью СВО. По его словам, Украина ослабила свои позиции на ключевых направлениях, а российская армия ускорила наступательные операции.
Киев несет большие потери, что чревато разрушением фронта и утратой боеспособности ВСУ, чего Россия и добивается, добавил президент.
Армия России в 1,5 раза увеличила темпы наступления в зоне СВО