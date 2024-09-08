Алаудинов: ВСУ ускорили наступление ВС РФ атакой под Курском

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Атакуя Курскую область, Вооруженные силы Украины, планировали замедлить продвижение российских войск в зоне СВО, однако это только ускорило ход наступления, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова передает ТАСС.

По его данным, ВСУ рассчитывали на то, что Россия снимет войска с тех участков, где идет в наступление, и перебросит в Курскую область, что, по сути, создаст прецедент для того, чтобы сказать, что они сумели остановить наступление российских сил и средств.

В то же самое время они хотят таким образом воздействовать на Курскую атомную станцию для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, сказал Алаудинов.

Он добавил, что вместо этого российские военные каждый день берут по несколько населенных пунктов, продвигаются вперед, освобождая территории, которые по Конституции являются уже российскими.

Алаудинов подчеркнул, что ВС РФ смогли остановить противника в Курской области, а также нанести ему ощутимый урон, за счет чего он не может сделать тот блицкриг, на который рассчитывал.

Генерал-майор заметил, что изначально бросок ВСУ имел перед собой задачу взять атомную станцию, расположенную в Курчатове, а также часть Курска, чтобы иметь возможность таким образом шантажировать руководство РФ.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. За это время украинские силы потеряли более 10 700 солдат и 84 танка на данном направлении.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что священный долг Вооруженных сил России заключается в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан. По словам президента, жители приграничных регионов страдают от террористических актов со стороны Украины.

