Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Накануне подразделения группировки войск "Центр" также освободили населенный пункт Журавка. Вместе с тем российские солдаты освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное ДНР, уточнили в МО РФ.

До этого российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР. По информации от источника из силовых структур, за последние недели ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.