Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенный пункт Журавка в Донецкой Народной Республики, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с тем российские солдаты освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное ДНР, уточнили в оборонном ведомстве. Бойцы ВС РФ также нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны, а также отразили 53 контратаки украинских подразделений.

При этом всего за неделю на данном направлении потери противника составили до 3 515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

Между тем на курском направлении потери ВСУ увеличились до 10 400 военных, 81 танка и 41 боевой машины пехоты. Российские военнослужащие уничтожили еще 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей и 76 артиллерийских орудий.

Накануне российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР. По информации от источника из силовых структур, за последние недели ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.