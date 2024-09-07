Фото: ТАСС/24th Mechanised Brigade/AP/Oleg Petrasiuk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев на курском направлении потеряла более 10 700 солдат и 84 танка, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинская армия лишилась 41 БМП, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, включая 7 американских HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, а также две РЛС ПВО, восемь машин инженерной техники.

Помимо этого, за прошедшие сутки ВСУ потеряли здесь 280 военных, 13 единиц бронетехники, включая 3 танка и 10 боевых бронемашин.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", – сказали заявили в Минобороны.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

В свою очередь, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российские военные буквально выжигают ВСУ в регионе.

