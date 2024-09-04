Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что командование бросило его подразделение

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кислый рассказал, что командование оставило его отряд на произвол судьбы. Боец был взят в плен российскими военными, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам украинского бойца, по рации им сказали оставаться на месте и что подразделение в безопасности.

"Потом через некоторые время на нас вышли штурмовики российские. Не знаю, по какой причине нас бросили", – сказал Кислый.

Он уточнил, что в военкомате его проблемы со здоровьем были проигнорированы.

Другой украинский военнопленный Анатолий Власенко ранее рассказал, как его отправили в якобы пустой дом, где он попал в плен. По словам бойца, командование ВСУ обманным путем отправило подразделение на штурм.

Военнопленный ВСУ, участвовавший в атаке на Курскую область, также сообщил о бесцельности нападения. Он призвал сослуживцев сложить оружие.