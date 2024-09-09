Около 400 жителей Курской области перевезли в безопасные районы

Из приграничных районов Курской области продолжают эвакуировать пострадавших. Так, за прошлую неделю оттуда вывезено около 400 человек. Уже более месяца идет отселение жителей и размещение их на безопасных территориях.

В столице продолжают принимать гуманитарную помощь для жителей Курской области в специальных пунктах сбора. Они работают с 10:00 до 19:00 во всех округах города. Благодаря этой акции в пострадавшие районы уже отправлены сотни тонн товаров и вещей, которые нужны в первую очередь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.