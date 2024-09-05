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05 сентября, 23:30

Общество

Свыше 200 тыс вещей собрали в Москве для жителей Курской области

Свыше 200 тыс вещей собрали в Москве для жителей Курской области

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Более 200 тысяч вещей собрали в столице для жителей Курской области. Гуманитарную помощь принимают в штабах "Москва помогает", а также на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Принести предметы первой необходимости может каждый, особенно нужны теплые вещи для взрослых и детей.

Столица также создает для жителей приграничных районов пункты временного размещения, а московские волонтеры помогают людям на местах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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