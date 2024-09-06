Новости регионов: в РФ началось голосование на выборах различного уровня

В российских регионах началось голосование на выборах различного уровня. По всей стране пройдет свыше четырех тысяч избирательных кампаний. Гражданам РФ предстоит выбрать губернаторов и депутатов региональных парламентов. В большинстве регионов голосование будет идти три дня, в том числе дистанционно.

Также стало известно, что после обильных дождей уровень реки Томь за сутки вырос почти на метр. Между тем часть Новокузнецка оказалась под угрозой затопления. Жителей опасной зоны призвали собрать вещи, документы и приготовиться к эвакуации, если возникнет такая необходимость.

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