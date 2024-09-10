10 сентября, 07:13Политика
Алаудинов заявил о поражении восстановленного танка ВСУ в Курской области
Фото: министерство обороны РФ
Операторы дронов спецназа "Ахмат" уничтожили украинский танк, которые восстановили солдаты ВСУ на суджанском направлении. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.
Помимо этого, российские войска уничтожили одну боевую бронированную машину ВСУ и прочую технику противника, не дав украинским подразделениям продавиться на этом направлении, добавил Алаудинов.
Сражения с украинскими формированиями продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.
По словам Алаудинова, в ходе атаки на Курскую область ВСУ планировали замедлить продвижение ВС РФ в зоне спецоперации. Однако это только ускорило наступление российских военных.
По данным на 9 сентября, за все время боевых действий в Курской области ВСУ лишились более 11,4 тысячи человек, 89 танков, 42 БМП, 74 бронетранспортера и прочей техники.
Около 400 жителей Курской области перевезли в безопасные районы