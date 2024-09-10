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США считают важным, чтобы ВСУ продолжали попытки удержать Красноармейск (Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, этот город находится на стратегическом пересечении дорог, особенно с точки зрения линий коммуникаций. Райдер подчеркнул, что в настоящее время украинские войска "много инвестируют" в попытки удержать Красноармейск.

Российские войска ранее освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр" за сутки составили до 560 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и прочая военная техника.

По информации зарубежных изданий, украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Один из солдат ВСУ заявил, что его командование перебросило подкрепление на помощь к его соединению, но оно состояло из неопытных мобилизованных. В связи с этим все они были быстро разгромлены.