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Пентагон назвал важным для ВСУ удержание Красноармейска в ДНР
Фото: 123RF/icholakov
США считают важным, чтобы ВСУ продолжали попытки удержать Красноармейск (Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.
По его словам, этот город находится на стратегическом пересечении дорог, особенно с точки зрения линий коммуникаций. Райдер подчеркнул, что в настоящее время украинские войска "много инвестируют" в попытки удержать Красноармейск.
Российские войска ранее освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Центр" за сутки составили до 560 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и прочая военная техника.
По информации зарубежных изданий, украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Один из солдат ВСУ заявил, что его командование перебросило подкрепление на помощь к его соединению, но оно состояло из неопытных мобилизованных. В связи с этим все они были быстро разгромлены.
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