Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вместе с тем потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки за сутки составили до 560 военных, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. Также украинские войска потеряли самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и четыре гаубицы Д-30.

Более того, ВС РФ нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР.

Между тем российская армия нанесла удар по центру "Юг" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. ВС РФ поразили цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА. Также они нанесли удар по местам скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

По данным СМИ, украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Один из украинских солдат заявил, что его командование перебросило подкрепление на помощь к его соединению, но оно состояло из неопытных мобилизованных.

