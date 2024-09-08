ВС РФ поразили центр операций "Юг" ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла удар по центру "Юг" Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВС РФ поразили цеха производства, сборки и снаряжения БПЛА. Также они нанесли удар по местам скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах. Операция проходила при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии российских группировок войск.

Ранее российские военные освободили город Новогродовка в ДНР. Этого удалось достичь в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".

До этого экипаж российского истребителя Су-34 ударил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по позициям ВСУ в приграничье Курской области. Эти снаряды позволяют наносить более точные удары по конкретным целям с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После уничтожения целей экипажи вернулись на аэродром вылета, отметили в МО РФ.