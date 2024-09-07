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07 сентября, 15:53 (обновлено 07.09.2024 16:06)

Политика

Экипаж Су-34 уничтожил силы ВСУ ударом авиабомб в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипаж российского истребителя Су-34 ударил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по позициям украинской армии в приграничном районе Курской области. Об это заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, эти снаряды позволяют осуществлять точные удары по конкретным целям с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", – отметили в министерстве.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. За это время украинские силы потеряли более 10 700 солдат и 84 танка на данном направлении.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что священный долг Вооруженных сил России заключается в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан. По словам президента, жители приграничных регионов страдают от террористических актов со стороны Украины.

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