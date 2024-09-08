Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Этого удалось достичь в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".

Накануне благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Калиново в ДНР. До этого подразделения также освободили населенный пункт Журавка. Вместе с тем российские солдаты освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное ДНР, уточнили в МО РФ.

До этого российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР. По информации от источника из силовых структур, за последние недели ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.