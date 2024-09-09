Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, несут большие потери на фоне продвижения ВС РФ. Об этом со ссылкой на военнослужащих ВСУ пишет британский журнал The Economist.

Один из украинских солдат заявил изданию, что его командование перебросило подкрепление на помощь к его соединению, но оно состояло из неопытных мобилизованных. Он заявил, что все они были быстро разгромлены.

"За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые погибли", – поделился военнослужащий.

В материале отмечается, что в данный момент группировка ВСУ в Украинске находится под риском окружения, а снабжение украинских сил в соседнем Курахово оказалось ограничено из-за действий российской армии.

Военнослужащий ВСУ добавил, что ВС РФ сохраняет преимущество в артиллерии над украинскими силами в пропорции от 3 к 1 до 10 к 1. По его словам, бойцы ВС РФ понимают, что не украинцы не могут контратаковать из-за недостатка людей, поэтому они "медленно идут вперед там, где могут".

Ранее благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр" был освобожден населенный пункт Калиново в ДНР. До этого подразделения также освободили населенный пункт Журавка. Вместе с тем российские солдаты освободили Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное ДНР, уточнили в МО РФ.

До этого российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка на артемовском направлении в ДНР. По информации от источника из силовых структур, за последние недели ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.