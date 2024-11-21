Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Южной группировки войск российских сил освободили населенный пункт Дальнее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, взять под контроль поселок удалось в результате решительных действий ВС РФ.

В министерстве добавили, что в зоне ответственности российского подразделения противник потерял до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и четыре американских орудия М119. Кроме того, ВС РФ ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и полевой склад боеприпасов.

Между тем, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине работают только по военным целям, в отличие от украинских солдат, которые бьют по жилым объектам.

При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск.

