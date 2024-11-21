Депутат Чепа заявил, что Россия изменила тактику из-за ударов ATACMS и Storm Shadow

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РФ поменяла тактику в зоне боевых действий с Украиной из-за использования противником дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

Парламентарий отметил, что Вооруженные силы России уже сбивают дальнобойные западные ракеты. Но есть "определенный процент" ударов, которые будут достигать "определенной цели". При этом Чепа заверил, что РФ будет продолжать бороться с этим.

"Естественно, мы поменяем тактику, и мы уже ее поменяли. Мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве. Мы будем предпринимать все политические усилия, чтобы остановить эти атаки", – подчеркнул депутат.

Чепа также заметил, что Киев получил устаревшие образцы вооружений, так как ВПК Соединенных Штатов утилизирует устаревшее оружие и размещает заказы на новые.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст Украине "больше возможностей защищаться".

В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был ликвидирован.

20 ноября издание The Times сообщило, что администрация Байдена одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. По данным газеты, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не планируют делать официальные заявления по поводу ракет, чтобы не предоставлять Москве "стратегическое преимущество на поле боя".

Между тем РИА Новости со ссылкой на данные американского военного бюджета утверждает, что США отправляют Украине старые ракеты ATACMS, срок службы которых истекает уже в 2025 году. Таким образом Вашингтон использует многомиллиардную военную помощь Киеву, чтобы модернизировать собственный арсенал.