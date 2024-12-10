Минобороны США считает, что "Орешник" не изменит ход конфликта на Украине

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Российская ракета средней дальности "Орешник" не сможет оказать стратегического влияния на конфликт на Украине, уверена первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами ("Кинжал". – Прим. ред.)", – цитирует ее ТАСС.

При этом Хикс подчеркнула, что России нельзя уступать бывшие украинские территории, включая Крым, так как подобное может якобы привести к новым конфликтам на Земле. Однако она признала, что Москва адаптируется и улучшает свои боевые возможности в ходе боевых действий.

В это же время она сравнила конфликт с гипотетическим десантом КНР на Тайвань. Так, трудности, с которыми якобы столкнулась РФ на Украине, должны беспокоить Китай, так как китайская армия не вела войны на протяжении 40 последних лет, а десантные операции всегда считаются самыми сложными, указала представитель МО США.

Ранее Владимир Путин заявлял, что достаточное количество ракет "Орешник" фактически отменяет необходимость применять ядерное оружие. Поэтому, по его словам, нужно укреплять не ядерную доктрину, а новую гиперзвуковую ракету.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров добавлял, что Белый дом не принял первый запуск ракеты как что-то опасное, хоть и был уведомлен за 30 минут до запуска по специальному автоматическому каналу.

