Медведев исключил победу над Россией, пока она едина

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Россию невозможно победить, пока она едина, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений.

"Только когда на нашу страну посыпались неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты отечества, мы снова стали единым народом. <...> Когда мы едины, победить Россию невозможно", – передает РИА Новости слова Медведева.

Как отметил замглавы Совбеза, весь мир выступил против России, и в какой-то момент возникла угроза того, что "мы бы ничего не получили". Сегодня у РФ есть все необходимое для победы, добавил Медведев.

По словам политика, чувство принадлежности граждан России к одной стране возникло после начала специальной военной операции, и теперь его нельзя потерять, поскольку оно слишком дорого стоит для россиян. Жители РФ объединились для защиты Отечества, снова став единым народом, а сама СВО стала народной войной, подчеркнул он.

"Да, конечно, было сделано и до этого много всего разного, полезного и хорошего, но чувство принадлежности к одной стране, к одному народу, оно возникло практически совсем недавно. <...> Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция – это народная война", – сказал председатель партии "Единая Россия".

Говоря о поддержке участников СВО, Медведев призвал сделать ее системной и безостановочной. Политик отметил, что это касается и семей раненых и погибших бойцов.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что Россия имеет все основания рассчитывать на победу в 2025 году. Хорошие результаты на поле боя позволяют рассчитывать на нее, подчеркнул Медведев.

До этого политик назвал российскую баллистическую ракету "Орешник" способной изменить ход действий на Украине. Москва может применить ядерное оружие при необходимости, однако в руководстве страны нет сумасшедших, которые стремились бы к этому, отметил он.