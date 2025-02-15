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15 февраля, 09:30

Общество

Заключившие контракт с Минобороны москвичи получат свыше 5 миллионов рублей

Заключившие контракт с Минобороны москвичи получат свыше 5 миллионов рублей

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В Москве продолжается набор на военную службу по контракту. За первый год службы военнослужащие получат более 5 миллионов рублей. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата – 50 тысяч ежемесячно.

Подать заявление можно в едином пункте отбора на улице Яблочкова или через портал mos.ru. Минимальный срок службы по контракту – 1 год, максимальный – 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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