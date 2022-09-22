Юрист рассказала, как сохранить бизнес мобилизованным предпринимателям

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Предпринимателям, которые значатся в списке лиц, подлежащих призыву во время частичной мобилизации, необходимо заранее привлечь в бизнес лицо, которое сможет заменить их во время отсутствия. Об этом сообщила доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат РФ Людмила Айвар.

"Заранее позаботиться о судьбе компании нужно владельцам бизнеса, которые подпадают под характеристики призыва. Им нужно привлечь лицо, которое может их заменить, – так называемого замещающего директора или управленца", – объяснила эксперт в беседе с "Радио 1".

Юрист отметила, что сложной может оказаться ситуация, где бизнесом владеет один человек. В средних и больших компаниях чаще всего имеется лицо, которое заменит владельца в период его отсутствия. Кроме того, подобный человек должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц как второе подписывающее лицо.

Решить вопрос с оформлением доверенности на другого человека можно, обратившись к нотариусу. Айвар добавила, что нотариально заверенная доверенность является необходимым документом в финансовых организациях.

Если в документе не указан срок его действия, прокомментировала юрист, то он актуален в течение года. Также можно оформить доверенность на другой срок, в том числе на 10 лет, добавила эксперт.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Об этом стало известно в ходе обращения президента к россиянам по поводу ситуации в Донбассе.

Позже военный комиссар Якутии Александр Авдонин рассказал о зарплатах мобилизованных граждан. По его словам, призванные для участия в специальной военной операции на Украине будут получать от 205 тысяч рублей.

Он пояснил, что размер оклада будет зависеть от должности и воинского звания. Вместе с тем Авдонин отметил, что мобилизованные будут получать ту же сумму, что и служащие по контракту.

