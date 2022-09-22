Родственники могут обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан – ЦБ

Родственники мобилизованных россиян смогут обратиться за реструктуризацией кредитов. Об этом заявили в Центробанке. Кроме того, Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для всех призванных россиян.

Также их обеспечат налоговыми и медицинскими льготами. А ранее стало известно, что "Аэрофлот" вернет мобилизованным россиянам деньги за билеты, купленные до 21 сентября.

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