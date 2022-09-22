МЧС предупредило жителей Подмосковья о дожде с грозой до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождь и гроза ожидаются в Московской области до конца четверга, 22 сентября, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

В ведомстве призвали жителей оставаться дома или в укрытии, пользоваться зонтом, носить плащ и резиновые сапоги. Кроме того, следует быть внимательными на дорогах, во время ливня припарковать автомобиль около обочины и переждать непогоду. Также необходимо избегать нахождения вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются сильные дожди. Речь шла о Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском крае, Ростовской, Ярославской, Саратовской областях, Сахалине и республиках Северного Кавказа.

Отмечалось, что с 23 до 25 сентября в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях прогнозируются заморозки до -2 градусов, в Калерии – до -3 градусов.

В Москве же температура воздуха может опуститься ниже нуля в начале октября. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.

