В СФ предложили сократить число болезней, с которым дают отсрочку от призыва

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Необходимо исключить некоторые заболевания из оснований для отсрочки от призыва. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, сейчас от призыва освобождают граждан с плоскостопием и сколиозом. Однако, по мнению Ковитиди, некоторые заболевания вполне можно признать не препятствующими призыву.

"Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей", – приводит слова Ковитиди РИА Новости.

Сенатор также сочла необходимым обновить подходы к подготовке младших офицеров.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

