"Личная территория": "борьба за особенного ребенка"

Москвичка Эльвира Гарипова перенесла тяжелый удар после 10 лет брака: она потеряла мужа, а потом и ребенка. Мужчина подал на развод и забрал дочь, которая тяжело больна. С его слов, бывшая жена не готова была ухаживать за девочкой. Эльвира же настаивает, что экс-супруг сам ушел из семьи и отнял у нее самое дорогое. Теперь она пытается вернуть дочь.

Кто устроил семейную драму? И с кем останется ребенок? Подробнее – в программе "Личная территория".