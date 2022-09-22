Мобилизованные граждане смогут вернуться на прежние места работы после службы – кабмин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России утвердило постановление, предусматривающее сохранение рабочих мест за гражданами, подпавшими под мобилизацию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах", – говорится в сообщении.

В рамках данного решения действие трудовых договоров с мобилизованными гражданами будет приостановлено. Расторгать их при этом не будут. Отмечается, что данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие после 21 сентября.

Ранее сообщалось, что в повестке Госдумы на следующей неделе стоит пункт по законодательному закреплению сохранения рабочих мест для мобилизованных граждан.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

