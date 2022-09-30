В Санкт-Петербурге опровергли вручение более 80 тысяч повесток о мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Информация о более чем 80 тысячах врученных в Санкт-Петербурге повесток о мобилизации является неверной, повестки получили порядка 8 тысяч петербуржцев, заявил заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что допустил оговорку и назвал неверное число.

"На сегодняшний день в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 8 тысячам граждан города вручены повестки", – сказал Абзалов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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