В Кремле оценили заявления главы Дагестана о частичной мобилизации

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают главу Дагестана Сергея Меликова в критике нарушений при частичной мобилизации. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Поддерживаем", – заявил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что по улицам Дербенка начал ездить автомобиль управления ГО и ЧС по Дагестану, сообщая мужчинам о необходимости прибыть в военкомат с паспортом и военным билетом.

Инициативу раскритиковал глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что поручил правоохранительным органам и иным ответственным лицам разобраться в ситуации и принять строгие меры в отношении виновных.

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов позже сообщил, что сотрудники военкомата, распространившие оповещение с призывом явиться всем мужчинам, будут привлечены к ответственности. Он также подтвердил, что частичная мобилизация в городе пройдет в рамках установленных требований.

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