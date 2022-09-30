Собянин рассказал о создании центра поддержки родственников мобилизованных москвичей

13:09
Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"
Сергей Собянин принял решение о создании в Москве центра поддержки для родственников мобилизованных. Об этом мэр сообщил в своем блоге.
"С завтрашнего дня родственники призванных могут обратиться в специальный центр, расположенный по адресу город Москва, улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, на территории центра занятости "Моя карьера", – написал градоначальник.
Собянин заявил, что горожанам окажут помощь с зачислением детей в детские сады и школы, а также предоставят адресную социальную помощь, в том числе в случаях с нетрудоспособными родственниками и поиском работы для трудоспособных.
Мэр Москвы подчеркнул, что помощь семьям призванных на службу будут предлагать проактивно, не дожидаясь соответствующих обращений. Таким образом, указал градоначальник, власти столицы будут в постоянном контакте с теми, кто нуждается в поддержке.
Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в Москве спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
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