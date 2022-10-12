Россияне стали чаще искать удаленную работу и с бронью от призыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ многие стали чаще искать вакансии с возможностью работать из дома, а также с бронью от призыва по частичной мобилизации. Большинство при этом готово переходить на них со снижением зарплаты, сообщает РБК.

Работодатели, в свою очередь, также теперь чаще стали публиковать вакансии с упоминанием возможности оформления брони или отсрочки. Так, например, на HeadHunter за период с 21 сентября по 10 октября появилось 768 новых подобных объявлений.

Компании активнее стали искать ИТ-специалистов, врачей, фармацевтов, строителей, производственный и рабочий персонал. В основном предлагающими вакансии с бронью или отсрочкой являются ИТ-компании, фирмы в сфере b2b-услуг, компании, занятые в области металлургии и металлообработки, а также производстве промышленного оборудования.

Ранее юрист Никита Филиппов рассказал, что переболевшим коронавирусом россиянам могут дать отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если после болезни у них возникли серьезные осложнения. Также эксперт уточнил, что гражданин может предоставить в военкомат документы, подтверждающие наличие определенного заболевания, чтобы получить временную отсрочку или освобождение.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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