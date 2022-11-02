ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму

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Федеральная служба безопасности задержала агента СБУ, который планировал устроить подрыв линии электропередачи в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ", – говорится в сообщении.

В ходе обысков у планировавшего теракт были обнаружены три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию, а также схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

Уточняется, что в случае диверсии без электричества остались бы свыше 5 тысяч потребителей, включая объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на Ставрополье, подготовку которого осуществляли сторонники украинских националистов. По данным спецслужб, были задержаны четыре человека.

Они собирались совершить теракт на одном из административных объектов региона.



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