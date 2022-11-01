ФСБ задержала в Москве, Воронеже и Дагестане экстремистов из "Ат Такфир валь-Хиджра"

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Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Воронеже и Дагестане шестерых участников запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Москве и Московской области.

"Пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации Ат Такфир Валь-Хиджра. <...> На территории Москвы, Воронежа и Республики Дагестан задержаны шесть участников экстремистской организации", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные осуществляли вербовку новых участников и проводили собрания организации в Москве и Подмосковье. В местах их проживания была изъята экстремистская литература религиозной направленности и другие атрибуты радикальных религиозных течений. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, подготовку которого осуществляли сторонники украинских националистов. В ведомстве заявили о задержании четырех человек, которые собирались совершить теракт на одном из административных объектов региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.

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