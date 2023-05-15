В России хотят упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Гражданам России упростят процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг: вместо сбора большого пакета документов будет достаточно одного заявления на портале "Госуслуги". Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что остальные необходимые документы чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Соответствующие рекомендации в кабмин направил профильный комитет Госдумы.

Кроме того, предлагается снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22 до 15%.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, ключевая задача состоит в том, чтобы россияне могли получать субсидии на оплату ЖКУ максимально безболезненно для своего времени и нервов.

На сегодняшний день, чтобы получить необходимые субсидии, необходимо обращаться в органы соцзащиты населения, МФЦ либо другие учреждения в зависимости от решения каждого региона.

Ранее стало известно о том, что в России вырастет тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого российский президент Владимир Путин сообщил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не предвидится.

Сезонные отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая