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Тариф на передачу электроэнергии вырастет на 6,3% до конца 2023 года. Распоряжение, подписанное премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети <...> с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года", – указано в документе.

Отмечается, что данное распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Ранее Владимир Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не предвидится. Президент РФ подчеркнул, что с 1 января следующего года передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года.



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