Путин заявил, что индексации тарифов ЖКХ не будет в ближайшие полтора года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Индексации тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года не предвидится, заявил Владимир Путин. Об этом информирует "Газета.ру".

"С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть", – заявил президент в ходе визита на завод "Тулажелдормаш".

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько не подтвердил информацию о том, что Минстрой якобы хочет обязать россиян впускать в квартиры работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. По его словам, эти сообщения являются непонятным фейком.

Данная информация до этого распространилась в СМИ. При этом в российской Госдуме успели поддержать инициативу.

Россиян могут обязать впускать в квартиры работников ЖКХ для установки новых счетчиков

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