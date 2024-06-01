Ракетную опасность вновь объявили на территории Белгорода и Белгородского района

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Угрозу ракетной опасности вновь объявили на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Белгородской области.

Местных жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Уже через 15 минут опасность в регионе отменили.

Ночью российская система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду. Согласно предварительным данным обошлось без пострадавших.

В результате отражения атаки в поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения, которое было оперативно ликвидировано. Еще в одном частном жилом домовладении оказались выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор.

До этого ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщали о работе ПВО и взрывах в небе над городом после объявления сигнала ракетной опасности.