Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в России. Об этом сообщает газета "Известия".

Спецборт военно-транспортной авиации приземлился в московском аэропорту, судно доставило в столицу 75 человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с подконтрольной Украине территории вернули 75 российских военнопленных, а взамен киевскому режиму были переданы столько же солдат ВСУ. Обмен состоялся в результате переговоров, которые прошли 31 мая, посредником в них стали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать. По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский выбрал из них лишь 38 представителей бригады "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

