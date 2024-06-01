Министр обороны США Ллойд Остин обвинил в украинском конфликте российские власти

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что экспансия НАТО не была причиной украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис", – заявил он журналисту во время выступления на саммите "Диалог Шангри Ла" в Сингапуре.

Остин подчеркнул, что ответственность за конфликт на Украине, по его мнению, лежит на российских властях.

Ранее стало известно, что на территории Румынии к 2040 году возведут крупнейшую в Европе военную базу НАТО. Она должна появиться после расширения 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану, расположенной на востоке страны неподалеку от причерноморского города Констанца.

Общая стоимость военного объекта может составить 2,5 миллиарда евро. Работы по расширению военного комплекса уже начались – здесь могут разместить 10 тысяч американских военных вместе с их семьями.

