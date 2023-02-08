Собянин рассказал о развитии научной инфраструктуры в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва продолжает поддерживать российских ученых в том числе посредством создания площадок для их работы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Для по-настоящему значимых научных открытий нужны не только талантливые специалисты, но и хорошие условия. Поэтому развитию научной инфраструктуры уделяем особое внимание", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в городе появляются новые лаборатории научные центры и корпуса вузов. В частности, недавно в составе инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" заработал кластер "Ломоносов". Кроме того, сейчас идет строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана, а также Национального космического центра.

Собянин напомнил, что в Москве создано порядка 50 технопарков, в которых работают свыше 2 тысяч предприятий. Благодаря этому в городе появилось почти 70 тысяч рабочих мест.

Он добавил, что ученых в столице поддерживают и различными грантами.

"С Днем российской науки, дорогие наши ученые, исследователи и все причастные к этой сфере!" – подытожил мэр.

В среду, 8 февраля, Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 90 молодым ученым. Лауреатами премии стали исследователи, чьи разработки имеют практических характер. Всего на премию было подано 1 123 заявки из 210 организаций.



Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за 2022 год молодым ученым

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