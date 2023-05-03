Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников

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В 2024 году в России хотят запустить интерактивную карту зон для полетов беспилотников с данными об их передвижении, сообщает газета "Ведомости".

По словам представителя Росавиации, разработкой сервиса займутся концерн "Алмаз-Антей" и госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Основой для сервиса будет система по интернету и телефонной сети общего пользования, функционирующая на базе ГК по ОрВД.

При этом обсуждается создание сервиса и на другой базе – системе для контроля совместного движения самолетов и беспилотников RUTM (Russian unmanned aircraft system traffic management). Ее еще с 2019 года разрабатывает компания "Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации" (АСТРА). При этом окончательное решение еще не приняли.

По информации другого собеседника издания, помимо АСТРА, к проекту интерактивной карты хотят привлечь НИЦ "Аэроскрипт", ЦОД БТС и "Флай дрон", которые разрабатывают похожие системы. Инвестиции в проект уже достигли порядка двух миллиардов долларов.

По информации издания, разработка RUTM находится на завершающей стадии. В начале мая должны завершиться испытания, после чего начнется опытная эксплуатация и уже затем переход к ее коммерческому использованию в зонах экспериментально-правовых режимов в России и дружественных странах.

28 апреля Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития беспилотной авиации России до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Стратегия была разработана по поручению Владимира Путина и является базовым документом планирования отрасли по созданию беспилотников, а также определяет приоритеты государственной политики в сфере формирования перспективного облика беспилотных авиационных систем (БАС) на долгосрочную перспективу.

Замглавы Минпромторга Василий Осьмаков подчеркнул, что документ будет утвержден до 1 июня 2023 года. Его реализация поможет обеспечить технологический суверенитет в сферах разработки, производства и безопасной эксплуатации гражданских беспилотников.



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