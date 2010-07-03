Букмекеры оценили шансы Лазарева на победу в "Евровидении"

Сергей Лазарев, по оценкам букмекеров, занимает шестое место в рейтинге фаворитов "Евровидения". Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Российский артист опустился на две строчки в списке. После представления всех конкурсантов в полуфиналах вероятность его победы оценивают в 5%.
Лидером остается участник от Нидерландов – Дункан Лоуренс с песней Arcade. В его победе букмекеры уверены на 43%. Далее с большим отрывом следуют Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и Джон Лундвик из Швеции. Швейцарец Лука Ханни занимает четвертое место. Равные с Лазаревым шансы на выигрыш имеют азербайджанский певец Чингиз и итальянец Махмуд.
Лазарев выступит 18 мая в финале "Евровидения" в Тель-Авиве под пятым номером с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Откроет концерт представительница Мальты. Затем на сцену выйдут музыканты из Албании, Чехии, Германии.
На пресс-конференции по итогам полуфинала певец поблагодарил всех, кто голосовал за него. Исполнитель надеется на лучшее в финале. Он признался, что нервничал перед выступлением и в 2016 году, и в этот раз.
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