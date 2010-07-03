Лазарев уточнил, в каком случае еще раз выступит на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев заявил, что больше не будет принимать участие в "Евровидении" в качестве конкурсанта. Артист надеется, что его пригласят выступить в качества гостя.

"Здесь главное вовремя остановиться. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас вылезет какой-то негатив. Надо уже просто приезжать сюда как гостю, вот как Верка Сердючка приезжает. Вот я надеюсь, что в следующий раз меня пригласят как гостя", – цитирует Лазарева РИА Новости.

Певец добавил, что сделал все, что мог. "Мне уже доказывать сложно что-то и не надо, наверное", – сказал Лазарев.

Ранее сообщалось, что исполнитель готов представлять Россию и в третий раз, если это ему доверят. Завоеванное дважды третье место певец назвал признаком стабильности и достойным результатом.

Лазарев подчеркнул, что его номер был очень сложным. Акцент был именно на вокальном исполнении, в отличие от 2016 года, когда основной идеей был перформанс.

Отвечая на вопрос, считает ли он объективными результаты голосования профессионального жюри, певец отметил, что для него это "чувствительный вопрос".

Финал конкурса "Евровидение – 2019" прошел в субботу в Тель-Авиве. За титул победителя боролись представители 26 стран.

Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Исполнитель набрал 492 балла. На втором месте исполнитель из Италии Махмуд с 465 баллами. Сергей Лазарев с песней "Scream" занял 3 место, набрав 369 баллов.

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

Кроме выступлений участников, зрители увидели шоу специально приглашенных гостей. Среди них была певица Мадонна с ее новым синглом Future. Также на арену вышли Кончита Вурст, Монс Сельмерлев, Элени Фурейра и Верка Сердючка, которая исполнила песню Toy победительницы прошлого года Нетты Барзилай.