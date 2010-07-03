Лазарев готов в третий раз представлять Россию на "Евровидении"

Занявший третье место в конкурсе "Евровидение – 2019" Сергей Лазарев признался, что готов представлять Россию и в третий раз, если это ему доверят.
"Я, как боец, всегда готов", – цитирует исполнителя ТАСС.
Лазарев отметил, что нынешний результат в конкурсе считает достойным. По словам певца, возвращение на сцену "Евровидения" – серьезное испытание для артиста, который уже был на пьедестале. Всегда есть риск показать более низкий результат. Завоеванное дважды третье место исполнитель назвал признаком стабильности.
Лазарев подчеркнул, что его номер был очень сложным. Акцент был именно на вокальном исполнении, в отличие от 2016 года, когда основной идеей был перформанс.
Отвечая на вопрос, считает ли он объективными результаты голосования профессионального жюри, певец отметил, что для него это "чувствительный вопрос".
По словам артиста, теперь он мечтает выспаться и увидеться с сыном, с которым не виделись уже две недели.
Конкурс "Евровидение – 2019" выиграл представитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Исполнитель набрал 492 балла. На втором месте исполнитель из Италии Махмуд с 465 баллами. Сергей Лазарев с песней "Scream" занял 3 место, набрав 369 баллов.
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